Озвучена причина, почему Турция медлит с разрывом дипломатических отношений с россией

Турция не будет спешить в направлении хотя бы частичного разрыва отношений с россией, поскольку ей это не выгодно.

Дело в том, что экономика Турции и россии* тесно связаны. Кроме того, в стране наблюдается антиамериканское настроение, о чем заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Об этом пишет «ZN».

«Если представить, что Турция полностью прекращает эти связи, будет экономический коллапс. Поэтому Турция будет идти по этому направлению, но очень медленно. Хотя турецкое общество хорошо понимает, что такое Россия», — отметил Джемилев.

Однако важно и то, что не так давно президент Турции Реджеп Эрдоган выразил свою позицию по Крыму, дав четко понять Кремлю, что его нельзя уговорить или шантажировать.

«Мне рассказывали, что Путин говорил Эрдогану: мол, откроем поток туристов, торговлю расширим, лишь бы Турция не участвовала в саммите (Крымской платформе, – ред.). А Эрдоган говорит: там же (в Крыму – ред.) мои родственники живут; я потом скажу им, что обменял их на туристов? И потом Украина – наш сосед, а по Корану соседи должны друг другу помогать.», – подытожил Джемилев.

Ранее «Курсор» писал о том, что Турция преуменьшает угрозу санкций США из-за своих связей с россией и заявляет, что ей нечего бояться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

