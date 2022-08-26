Турция впервые отреагировала на угрозу санкций США из-за своих связей с рф

Турция преуменьшает угрозу санкций США из-за своих связей с россией и заявляет, что ей нечего бояться, так как она является одним из «самых важных политических и экономических центров силы» в мире.

В пятницу министр финансов Турции заявил предприятиям, что им не следует беспокоиться об угрозе санкций, которые, как предупреждает Вашингтон, последуют, если они будут вести дела с попавшими под санкции россиянами.

Комментарии Нуреддина Небати в Твиттере стали первым официальным ответом Анкары на письмо, которое министерство финансов США направило турецким предприятиям в понедельник.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо предупредил турецкие банки и компании, что они столкнутся с вторичными санкциями, если будут сотрудничать с россиянами, находящимися под санкциями в ответ на вторжение кремля* в Украину.

В период с мая по июль объем торговли Турции с россией вырос почти на 50 процентов.

Небати сказал, что письмо не должно «вызывать обеспокоенность в наших деловых кругах. Турция является одним из важнейших политических и экономических центров силы в мире».

Член НАТО Турция, находящаяся в хороших отношениях как с москвой, так и с Киевом, пытается сохранять нейтралитет в конфликте и отказалась присоединиться к международным санкциям.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега путин договорились активизировать экономическое сотрудничество на саммите в Сочи в начале этого месяца.

Официальные лица США обеспокоены тем, что находящиеся под санкциями россияне создают турецкие компании для торговли с внешним миром.

Напомним, что в Украине озвучили причину обстрелов россиянами Запорожской АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!