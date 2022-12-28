Папа Франциск попросил помолиться за своего предшественника: что произошло

Сегодня Папа Римский Франциск сказал, что его предшественник, почетный папа Бенедикт XVI, «очень болен», и попросил верующих молиться за понтифика, чтобы Бог утешал его «до самого конца».

Франциск не уточнил состояние Бенедикта, который ушел с поста понтифика в феврале 2013 года, став первым папой, ушедшим на пенсию за 600 лет.

95-летний Бенедикт живет в монастыре на территории Ватикана. В последние годы его состояние здоровье продолжает ухудшаться.

«Я хотел бы попросить всех вас вознести особую молитву за почетного папу Бенедикта, который в тишине поддерживает церковь. Напоминаю вам, что он очень болен», — сказал Франциск в своем выступлении.

«Давайте попросим Господа утешить его и поддержать в этом свидетельстве о любви к церкви до самого конца», — сказал Франциск.

Ранее Курсор писал, что Папа Римский Франциск написал заявление об отставке в случае ухудшения здоровья. Понтифик, которому исполнилось 86 лет, в 2021 году перенес операцию кишечника и страдал от боли в коленях, из-за которой в течение нескольких месяцев пользовался инвалидной коляской.