Папа Римский Франциск написал заявление об отставке в случае ухудшения здоровья

Понтифик, которому в субботу исполнилось 86 лет, в 2021 году перенес операцию кишечника и страдал от боли в коленях, из-за которой в течение нескольких месяцев пользовался инвалидной коляской.

Папа Римский Франциск подписал заявление об отставке, которое будет использовано в случае, если состояние его здоровья ухудшится.

Об этом сообщает ABC News.

В частности, Папа Франциск рассказал, что вскоре после избрания понтификом в 2013 году он написал заявление об отставке на случай, если проблемы со здоровьем помешают ему выполнять свои обязанности.

«Я уже подписал свой отказ. Госсекретарем тогда был Тарчизио Бертоне. Я подписал это и сказал, что если я стану больным по медицинским причинам или по любым другим, вот мое заявление», — сказал Франциск.

Папа Римский, которому в субботу исполнилось 86 лет, в 2021 году перенес операцию, чтобы устранить сужение кишечника, и страдал от боли в коленях, из-за которой в течение нескольких месяцев пользовался инвалидной коляской. В последнее время он все чаще использует трость вместо инвалидной коляски, чтобы передвигаться в общественных местах.

Франциск добавил, что прошлые понтифики Павел VI и Григорий XII также составляли свои письма об отречении на случай тяжелых заболеваний.

Как сообщал Курсор, Папа Франциск сравнил вторжение россии* в Украину с Холокостом, который нацистская Германия проводила во время Второй мировой войны.

«Пусть память об этом ужасном событии пробудит во всех намерения и действия мира», ‒ заявил Папа в еженедельном обращении в Ватикане, упомянув поминальную службу, проведенную в честь операции «Рейнхард» в Люблинском католическом университете в Польше.

Также Курсор информировал о том, что Папа Римский призвал израильтян и палестинцев к диалогу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!