Папа Римский лично посетил посольство России в Ватикане

Папа Франциск отправился в пятницу в посольство России, чтобы лично «выразить свою озабоченность по поводу войны» в Украине, совершив необычный поступок. Позже Франциск заверил высокопоставленного украинского греко-католического лидера, что сделает «все, что в моих силах», чтобы помочь.

Следуя протоколу, Папа Римский сам не посещает посольство, обычно министр иностранных дел вызывает посла.

Так как Франциск глава государства Ватикан, стало шоком, что он покинул свой город-государство и доехал до российского посольства.

Это показало его гнев на Россию из-за нападения на Украину.

«Пресс-служба Святого Престола подтверждает, что Папа отправился в посольство России при Святом Престоле на Виа делла Кончилиационе, чтобы явно выразить свою озабоченность в связи с войной. Он был там чуть более получаса», — сказал Бруни.

Франциск призвал к переговорам и мирной регулировке конфликта, а также призвал сложить оружие.

Однако он не назвал конкретно Россию агрессором, видимо, чтобы не спровоцировать конфликт с Русской православной церковью.

Напомним,что ранее «Курсор» писал, что ВСУ сбили российский десантный самолет в Киевской области.

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