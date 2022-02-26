Папа Римский лично посетил посольство России в Ватикане

Следуя протоколу, Папа Римский сам не посещает посольство, обычно министр иностранных дел вызывает посла.
Так как Франциск глава государства Ватикан, стало шоком, что он покинул свой город-государство и доехал до российского посольства.
Это показало его гнев на Россию из-за нападения на Украину.
«Пресс-служба Святого Престола подтверждает, что Папа отправился в посольство России при Святом Престоле на Виа делла Кончилиационе, чтобы явно выразить свою озабоченность в связи с войной. Он был там чуть более получаса», — сказал Бруни.
Франциск призвал к переговорам и мирной регулировке конфликта, а также призвал сложить оружие.
Однако он не назвал конкретно Россию агрессором, видимо, чтобы не спровоцировать конфликт с Русской православной церковью.
Напомним,что ранее «Курсор» писал, что ВСУ сбили российский десантный самолет в Киевской области.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.