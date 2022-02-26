ВСУ сбили российский десантный самолет в Киевской области

Украинская армия смогла сбить вражеский десантный самолет в Киевской области. Кроме того, в самом Киеве задержали большое количество диверсантов, бои продолжаются.

Украинские защитники сбили над Белой Церковью российский десантный самолет Ил-76. Кроме того, было задержано в Киеве, район Троещина, 60 диверсантов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной спецсвязи Украины.

Сообщается, что на той же Троещине прогремел очень мощный взрыв примерно в 2:00 ночи. Затем была еще серия взрывов.

Что касается сбитого Ил-76 с десантом на борту, то в Генштабе ВСУ сообщили, что это месть за «Луганск 2014».

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