Папа Римский отменил встречу с российским патриархом из-за войны в Украине

Франциск заявил, что эта встреча была отменена, поскольку ватиканские дипломаты сообщили, что такая встреча «может привести к большой путанице в данный момент».

Планы Папы Франциска встретиться в июне в Иерусалиме с патриархом русской православной церкви Кириллом, который поддерживает войну россии* в Украине, приостановлены, сообщил Папа.

Агентство Reuters сообщило 11 апреля, что Ватикан рассматривал возможность продления поездки Папы в Ливан 12-13 июня на один день, чтобы он мог встретиться с Кириллом 14 июня в Иерусалиме.

Франциск сказал в интервью газете La Nacion, что этот план был «приостановлен», поскольку ватиканские дипломаты сообщили, что такая встреча «может привести к большой путанице в данный момент»

Курсор ранее писал, что США выделили пол миллиарда долларов на экономическую помощь Украине. Соединенные Штаты предоставят Украине новую помощь в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать выплачивать зарплаты, пенсии и предоставлять услуги, сообщил представитель Казначейства.

Также сообщалось, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!