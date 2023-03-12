Папа Римский планирует встретиться с главой рпц кириллом в Иерусалиме — СМИ

Папа Римский Франциск рассказал, что происходит подготовка его встречи с патриархом московским и всея Руси кириллом в Иерусалиме.

«Он мне недавно – где-то неделю назад – писал, что они готовят встречу в Иерусалиме. И говорил, что считает патриарха кирилла своим братом, что у них полное взаимопонимание», – сообщил Севастьянов.

Еще в августе 2022 года Курсор информировал о том, что московский патриархат планирует организовать встречу кирилла и Папы Римского. Сообщалось, что рпц готовило «контратаку» против Украины и против Вселенского Патриархата. Ожидаелось, что шаги, которые уже были запланированы, будут реализованы в ближайшие недели и будут включать в себя коммуникационные шаги, поскольку закулисная подготовительная работа была проведена в различных странах, включая Грецию.

Ранее Курсор сообщал, что патриарх русской православной церкви кирилл (гундяев) поддержал войну в Украине, которую Россия развязала 24 февраля. Гундяев выступил с речью перед верующими по завершении литургии в Храме Христа Спасителя в Москве.

По его словам, Украина восемь лет якобы пыталась уничтожить Донбасс, а затем провести там гей-парады. Однако в РПЦ, конечно же, знают, что это страшный грех. Поэтому «спецоперация», начатая Путиным, имеет «метафизическое значение».

Также мы сообщали о том, что Великобритания ввела санкции против главы российской православной церкви патриарха кирилла «за его поддержку и одобрение» вторжения президента владимира путина в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!