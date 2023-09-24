Папа Римский рассказал, кому выгодна война россии с Украиной

Он считает, что это не россии выгодна война с Украиной.

Папа Римский Франциск сделал новое заявление относительно войны в Украине. Он поделился своими мыслями насчет того, что в продолжении конфликта между россией* и Украиной больше всего заинтересованы торговцы оружием. Соответствующее заявление понтифик сделал, возвращаясь из поездки во французский Марсель, на борту самолета.

Об этом пишет Reuters.

"Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, а с продажей оружия, торговлей оружием. Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа. Мы должны помочь им разобраться... Я сейчас вижу, что некоторые страны движутся назад, не хотят давать Украине оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно, будет украинский народ, и это неприятно", - сказал Франциск.

По его мнению, некоторые страны будто "играют" с Украиной, сначала обещая оружие, а затем не сдерживают данных обещаний. Представитель Ватикана Маттео Бруни добавил, что высказывание Папы не значит, что он имеет определенную позицию в вопросе того, нужно поставлять оружие в Украину или нет. По его словам, это были всего лишь размышления Франциска на тему последствий вооруженной промышленности.

"Папа сказал, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их платить людям, таким как украинцы, которые погибают мученической смертью", - пояснил представитель Ватикана.

Ранее "Курсор" писал о том, что Папа Римский призвал помолиться об украинцах и всех народах, страдающих от войн.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!