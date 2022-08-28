Папа Римский призвал помолиться об украинцах и всех народах, страдающих от войн

Папа Франциск призвал обратиться к Пресвятой Богородице, дабы «она испросила прощения и мира для всего мира».

Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы в итальянском городе Аквила призвал обратиться к Пресвятой Богородице, дабы «она испросила прощения и мира для всего мира».

Об этом сообщает Vatican News.

«Помолимся об украинском народе и обо всех народах, страдающих от войн. Бог мира да возродит в сердцах лидеров наций человеческое и христианское чувство милосердия. Мария, Матерь милосердия и Царица мира, молись о нас!» — сказал Понтифик.

Папа Франциск поблагодарил всех участников совместной молитвы и тех, кто был вынужден участвовать в ней дистанционно, находясь в больнице или тюрьме.

«Хочу заверить мою близость населению Пакистана, пораженного наводнениями разрушительных масштабов. Молюсь о многочисленных жертвах, о раненых и перемещенных людях, а также о том, чтобы международная солидарность оказалась готова и великодушна», – сказал Папа.

Как сообщал Курсор, Папа Римский Франциск может посетить Украину уже в августе 2022 года. Об этом заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Святого Престола по связям с государствами и международными организациями.

«Подготовка поездки в Киев начнется после визита в Канаду, и вполне возможно, что Папа Франциск отправится в Украину уже в августе», — сказал Галлахер.

По его словам, Папа убежден, что его визит в Украину может иметь положительные результаты.

Также Курсор писал о том, что Папа Франциск осудил «свирепость и жестокость» российских войск в Украине, одновременно восхваляя «героизм» и «мужество» украинцев, защищающих свою землю.

Понтифик сделал несколько острых комментариев о войне на встрече с европейскими редакторами иезуитских журналов.