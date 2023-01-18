Министр иностранных дел Эли Коэн выступил с призывом к Папе Римскому и Красному Кресту

«Мы будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы разоблачить жестокое лицо террористической организации ХАМАС», — сказал Коэн.

По указанию министра иностранных дел Эли Коэна министерство иностранных дел направило письма Папе Римскому, Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и президенту Красного Креста после публикации видеозаписей с гражданином Израиля Авером Менигсту, который находится в плену у террористической организации ХАМАС.

Коэн поручил министерству иностранных дел направить письма Папе Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Президенту Красного Креста, Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения и другим высокопоставленным должностным лицам органов ООН в Женеве с просьбой поспособствовать освобождению израильских граждан и тел солдат, удерживаемых организацией ХАМАС в Газе.

«Вернуть тела солдат для надлежащего еврейского захоронения и вернуть израильских граждан в объятия их семей — это моральный долг израильского правительства и всех представителей министерства иностранных дел в Израиле и мире, — сказал Коэн. — Мы будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы разоблачить жестокое лицо террористической организации ХАМАС, пока они не вернутся домой».

Предысторией отправки писем является публикация видео, на котором гражданин Израиля Авера Менигсту, более 8 лет находящийся в плену у террористической организации ХАМАС в Газе.

В письмах Израиль требует от лидеров международных организаций немедленных действий по осуждению террористической организации ХАМАС и немедленному освобождению тел солдат лейтенанта Хадара Голдина и первого сержанта Орона Шауля и гражданских лиц Аверы Менигсту и Хишама ас-Сайеда, которые удерживаются организацией.

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