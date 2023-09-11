Пара судится с авиакомпанией по курьезной причине, связанной с животным

Собака испортила молодым людям весь полет.

Во время 13-часового рейса из Франции в Сингапур собака все время испускала газы, из-за чего весь салон провонялся. В результате пара подала в суд на авиакомпанию из-за "пукавшего" пса, который испортил им полет.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

В качестве морального ущерба Гилл и Уоррен Пресс требуют авиакомпанию оплатить их 13-часовой рейс из Парижа в Сингапур. По их словам, собака "фыркала" и "пукала" на протяжении всей поездки рядом с их местами премиум-эконом-класса.

Вонь от собаки была невыносимой и они пожаловались бортпроводникам. После чего им поменяли клас сидений, чего они не хотели. Пара пересела в переднюю часть эконом-класса.

После неудачного полета они пытались добиться справедливости, но единственное возмещение, которое они получили, был туристический ваучер на сумму 95 фунтов стерлингов, которого, по словам пары, недостаточно.

Представитель Singapore Airlines сделал заявление на этот счет:

"Компания пытается сообщить клиентам, которые могут сидеть рядом с собакой-поводырем, до посадки на рейс. Мы искренне извиняемся за то, что в этом случае этого не произошло, и будем работать с командой нашего аэропорта, чтобы гарантировать, что подобная ошибка не повторится в будущем. В случаях, когда клиенты, сидящие рядом с собакой-поводырем, просят о смене сидений, Singapore Airlines поможет пересадить клиентов в тот же салон, если позволяет место".

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