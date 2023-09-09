У пассажира самолета резко начался приступ диареи – экипажу пришлось принять неожиданное решение

Это оценили как "проблему биологической опасности".

Экипаж самолета Delta во время полета принял решение о возвращении в аэропорт, потому что у одного из пассажиров началась диарея.

Об этом сообщает Mirror.

Это произошло на борту воздушного судна, вылетевшего из аэропорта в Атланте (Джорджиа, США) и направлявшегося в сторону Барселоны (Испания). Самолет преодолел четверть расстояния и находился на высоте приблизительно 11 км.

Стоит отметить, что длительность этого рейса составляет 8 часов, а самолет должен пролететь около 7 тысяч км. Все это время он двигается в основном над Атлантическим океаном, где, разумеется, невозможно приземлиться.

Неожиданно члены экипажа Delta приняли решение о прекращении рейса и возвращении в Атланту. В беседе с экипажем диспетчеры объяснили свое решение.

По словам пилота, у пассажира перед взлетом началась диарея, что стало причиной "беспорядка повсюду". Он оценил этот инцидент как "проблему биологической опасности".

По соцсетям распространился снимок куска бумаги с заметками о рейсах, которые ведут диспетчеры полетов. Там было написано, что воздушное судно вернулось в США в связи с диареей и биологической угрозой.

"Переадресация на ATL – диарея пассажиров по всему самолету – биологическая опасность", – сказано в записке.

Эту публикацию решил прокомментировать один из возмущенных пассажиров. Он и его сын летели уже в течение 2 часов в Барселону, но по неизвестной причине самолет развернули назад в Атланту.

Когда самолет сел в аэропорту, то на нем прошла очистка от "биологической угрозы", после чего он вновь вылетел в Испанию. На сей раз на борту был уже другой экипаж, что было связано с концом смены у пилотов, а не проблемами с их состоянием.

Также "Курсор" сообщал, что пилот рассказал, почему не стоит аплодировать после посадки самолета.