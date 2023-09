Пару заметили за пикантным занятием в самолете — видео с реакцией пассажиров стало вирусным в сети

Пару поймали «с поличным».

Необычный случай произошел в минувшие выходные во время рейса EasyJet из Лондона на Ибицу, когда на видео попал момент, как пара занималась сексом в туалете самолета.

Пассажиры, заметившие, как двое вошли в туалет, предупредили экипаж. Один из стюардов подошел к двери и, открыв ее, увидел мужчину, стоящего позади женщины без штанов. В этот момент, когда пара предстала перед глазами пассажиров, присутствующие в самолете начали громко аплодировать в адрес двоих.

На первый взгляд, однозначного запрета на секс в самолете нет, но есть запрет на секс в общественных местах, а поскольку самолет считается общественным местом - не исключено, что смелую пару оштрафуют за это и, возможно, даже заключен в тюрьму.

EasyJet дала комментарий британскому сайту Dailystar, опубликовавшему новость об инциденте, сообщив: "Мы подтверждаем, что инцидент произошел 8 сентября. После приземления там пару ждала местная полиция».

EasyJet flight from Luton to Ibiza, and nobody was busted! The couple, loudly cheered on by other passengers as they joined the mile high club in full view. pic.twitter.com/u6UumSGHXM

— Trip McN33ly (@Trip_McN33ly) September 11, 2023