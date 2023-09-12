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Пару заметили за пикантным занятием в самолете — видео с реакцией пассажиров стало вирусным в сети

11:29, Сегодня
Мировые новости
самолет фото
Фото: pixabay.com
Пару поймали «с поличным».

Необычный случай произошел в минувшие выходные во время рейса EasyJet из Лондона на Ибицу, когда на видео попал момент, как пара занималась сексом в туалете самолета.

Пассажиры, заметившие, как двое вошли в туалет, предупредили экипаж. Один из стюардов подошел к двери и, открыв ее, увидел мужчину, стоящего позади женщины без штанов. В этот момент, когда пара предстала перед глазами пассажиров, присутствующие в самолете начали громко аплодировать в адрес двоих.

На первый взгляд, однозначного запрета на секс в самолете нет, но есть запрет на секс в общественных местах, а поскольку самолет считается общественным местом - не исключено, что смелую пару оштрафуют за это и, возможно, даже заключен в тюрьму.

EasyJet дала комментарий британскому сайту  Dailystar, опубликовавшему новость об инциденте, сообщив: "Мы подтверждаем, что инцидент произошел 8 сентября. После приземления там пару ждала местная полиция».

Курсор писал, что раввин обманул десятки женщин в соцсетях ради секса.

Напомним, что ученые выяснили, как секс влияет на здоровье мозга.

Кроме того, названы страны, жители которых больше всего занимаются сексом – есть ли в рейтинге Израиль.

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