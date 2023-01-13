Пентагон изучает более 500 случаев обнаружения НЛО

Управление директора национальной разведки США заявил, что Пентагон на данный момент изучает 510 случаев обнаружения НЛО. Это значительно больше, чем 144 инцидента, которые были упомянуты в отчете в 2021 году.

Об этом пишет The Washington Post.

Издание пишет, что Всепрофильное управление по изучению аномалий, созданное прошлым летом, проанализировало множество случаев фиксирования НЛО, собранных в рамках новой инициативы правительства. В ходе проверки не были охарактеризованы более 170 случаев. Обнаруженные во время таких инцидентов НЛО имели необычные летные характеристики. Эксперты пытаются определить работу объектов.

Сообщается, что многочисленные правительственные проверки не обнаружили никаких доказательств того, что НЛО, а также другие объекты, которые были замечены в океане, имеют внеземное происхождение.

В материале говорится, что в Пентагоне опасаются, что НЛО могут быть опасны для полетов военной и гражданской авиации. Кроме того, такие объекты могут собирать информацию о военных базах США. Предполагается, что НЛО на самом деле могут быть беспилотниками, созданными по неизвестным американцам технологиям Китаем или Россией.

Журналисты пишут, что большинство новых сообщений поступило от авиаторов и операторов ВМС и ВВС США, которые были свидетелями активности НЛО во время выполнения своих служебных обязанностей. Следователи обнаружили, что во многих из этих отчетов «не хватает подробных данных», чтобы окончательно сказать, что видел персонал.

«Курсор» писал ранее, что астрофизики из США придумали новый способ поиска космических кораблей инопланетян. Для этого предлагается использовать не только привычные радиотелескопы, но и гравитационные сенсоры.