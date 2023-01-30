Пентагон назвал страны, чьи армии являются боевой силой наивысшего уровня

В списке оказались всего четыре государства.

Армия является важным оборонительным инструментом каждого государства, но боевой силой наивысшего уровня в Пентагоне считаю только войска США, Китая, Франции и российской федерации*.

Об этом сказал высокопоставленный американский генерал, передает Sky News.

По его словам, британская армия в данный список не попадает, она едва ли дотягивает до второго уровня и находится на одной ступеньке с войсками Германии и Италии.

В Пентагоне подчеркнули, чтобы повысить свою боевую силу, Лондону следует существенно увеличить оборонный бюджет, а также отказаться от сокращения численности армии и смягчить правила закупок оружия. Но даже в этом случае, на улучшение боеспособности войск Великобритании, потребуется минимум десятилетие.

«Курсор» писал ранее, что аналитики Global Firepower обнародовали ежегодный рейтинг сильнейших армий мира. Специалисты составили его, учитывая имеющуюся огневую мощь. При формировании списка учитывались более 60 отдельных факторов.

Еще мы писали, что в Украине уже почти одиннадцать месяцев длится война, которую развязала российская федерация. За это время ВСУ ликвидировали большое количество оккупантов и уничтожили множество единиц военной техники. Предполагается, что менее чем за год войны агрессор потерял солдат почти столько же, сколько США за 8 лет во Вьетнаме.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!