Аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине

В Украине уже почти одиннадцать месяцев длится война, которую развязала российская федерация*. За это время ВСУ ликвидировали большое количество оккупантов и уничтожили множество единиц военной техники. Предполагается, что менее чем за год войны агрессор потерял солдат почти столько же, сколько США за 8 лет во Вьетнаме.

Об этом пишет Институт по изучению войны (ISW).

Аналитики подсчитали, что общие потери российских военных с 24 февраля 2022 года на фронте в Украине оцениваются в 188 тысяч человек (по состоянию на 20 января 2023 года).

«Историческое соотношение раненых и убитых на войне составляет 3:1, что указывает на то, что российские потери в Украине сейчас близки к общему числу погибших США во Вьетнамской войне», — говорится в отчете.

Эксперты сделали свой вывод, основываясь на данных Национального архива США, согласно которым количество погибших во Вьетнаме за 8 лет боевых действий составило ориентировочно 58 тысяч человек.

«Курсор» писал ранее, что из-за войны, которую рф развязала на территории Украины, экономическая ситуация ухудшается. Безусловно, та же коррупция значительно влияет на экономическую сферу страны, ведь на войне неплохо зарабатывают отдельные люди, но основной ущерб приносят международные санкции. Эксперты уверенны, что в скором времени россию ждет тотальная бедность.

Еще мы писали, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Напомним, по словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, в этом году Украине будет «очень, очень трудно» «выбить» российские войска с каждого дюйма оккупированной территории.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!