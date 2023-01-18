Пентагон отправляет американское оружие, хранящееся в Израиле, в Украину — NYT

Источники говорят, что Пентагон использует обширный, но малоизвестный запас американских боеприпасов в Израиле, чтобы удовлетворить потребности Украины в артиллерийских снарядах.

Согласно отчету, Пентагон использует этот запас американских боеприпасов в Израиле, чтобы помочь Украине удовлетворить острую потребность в артиллерийских снарядах в войне с россией*. Об этом сообщили американские и израильские официальные лица The New York Times.

Запас обеспечивает Пентагон оружием и боеприпасами для использования в ближневосточных конфликтах. Согласно отчету, США также разрешили Израилю доступ к поставкам в чрезвычайных ситуациях.

В отчете отмечается, что Израиль, который постоянно отказывался поставлять оружие Украине из-за боязни испортить отношения с москвой, изначально выражал обеспокоенность по поводу того, что может показаться причастным к вооружению Украины, если Пентагон решит изъять свои боеприпасы из запасов. Около половины из 300 000 патронов, предназначенных для Украины, уже отправлены в Европу и в конечном итоге будут доставлены через Польшу, сообщили The New York Times израильские и американские официальные лица.

Вооружение украинских вооруженных сил достаточным количеством артиллерийских боеприпасов является частью более масштабных усилий США по увеличению их общей боевой мощи за счет предоставления более точного дальнобойного оружия, западных танков и боевых бронированных машин, а также общевойсковой подготовки.

На сегодняшний день США отправили или пообещали отправить Украине чуть более одного миллиона 155-миллиметровых снарядов. Значительная часть этого количества, хотя и менее половины, поступила из запасов в Израиле и Южной Корее, сообщил газете высокопоставленный американский чиновник. Другие западные страны, включая Германию, Канаду, Эстонию и Италию, направили в Украину 155-миллиметровые снаряды.

Чиновники Пентагона заявляют, что они должны следить за тем, чтобы, даже вооружая Украину, американские запасы не опускались до опасно низкого уровня. Два высокопоставленных израильских чиновника сообщили, что США пообещали Израилю, что они пополнят то, что берут со складов на своей территории, и немедленно отправят боеприпасы в случае серьезной ЧС.

По словам израильских и американских официальных лиц, по мере того, как война затягивалась, Пентагон и израильтяне достигли соглашения о перемещении около 300 000 155-миллиметровых снарядов.

Желание американцев переместить боеприпасы было официально заявлено в зашифрованном телефонном разговоре между министром обороны США Ллойдом Остином и тогдашним министром обороны Бени Ганцем, по словам израильского чиновника, который был проинформирован о деталях разговора.

Ганц довел этот вопрос до израильского кабинета. Чиновники попросили услышать мнение оборонного истеблишмента, представители которого рекомендовали принять план, чтобы избежать напряженности в отношениях с США, отчасти потому, что боеприпасы были американской собственностью. Тогдашний премьер-министр Яир Лапид одобрил запрос в конце обсуждения.

Израильские официальные лица заявили, что Израиль не изменил своей политики не поставлять Украине летальное оружие, а скорее присоединился к решению Америки использовать собственные боеприпасы по своему усмотрению.

«На основании запроса США определенное оборудование было передано Министерству обороны США из его запасов в Израиле», — говорится в заявлении представителя ЦАХАЛа со ссылкой на министерство обороны.

Ранее Курсор писал, что посол Украины призывает Израиль вооружить Киев и занять «правильную сторону истории». Посол Украины в Израиле утверждает, что Украина может одержать победу над *россией и без помощи Израиля, но он все равно призывает Иерусалим выступить «против русского геноцида».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!