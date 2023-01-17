Посол Украины призывает Израиль вооружить Киев и занять «правильную сторону истории»

Посол Украины в Израиле утверждает, что Украина может одержать победу над *россией и без помощи Израиля, но он все равно призывает Иерусалим выступить «против русского геноцида».

По словам дипломата, пока идет время, российские оккупанты убивают мирных жителей Украины и уничтожают целую нацию.

«Сдача — это не вариант», — сказал Корнийчук, призвав Израиль «спасти жизни» путем поставок Украине оборонительных систем для защиты от российских ракет и иранских беспилотников.

«Израиль должен быть на правильной стороне истории», — подчеркнул он.

Корнийчук считает, что Израилю следует «доказать, что он действительно заботится». Дипломат выступил с этими заявлениями после того, как вернулся из командировки в Украине, где он посетил территории, которые жестоко бомбили вс рф. По его словам, последние акты агрессии россии убили многих евреев, проживающих в Украине.

Он поделился «очень тревожными» впечатлениями, заявив, что в Украине нет общины, которая не подверглась бы нападению. Также он разочарован отказом Израиля поставить системы противовоздушной обороны.

По его словам, Киеву помогают многие партнеры, называющие себя демократическими странами, но «Израиль не участвует в этом». Корнийчук добавил, что Украина ценит предоставляемую ею гуманитарную помощь от Иерусалима, но войну невозможно выиграть «с помощью бинтов и антибиотиков».

«Курсор» сообщал, что израильская компания IsrAID организовала помощь пострадавшим в Днепре.

Также журналисты издания The New York Times утверждают, что россияне насиловали украинских женщин, мужчин и детей на оккупированных территориях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!