Переехавший в Израиль создатель «Масяни» выпустил серию на украинском языке

Олег Куваев сам родом из Санкт-Петербурга, но в 2006 году переехал в Израиль, что было связано с женитьбой.

Российский комедийно-сатирический проект «Масяня» был известен во многих странах постсоветского пространства. Автор проекта высмеивал многие жизненные обстоятельства и ситуации, чем заработал необычайную популярность себе и своей «Масяне». Сама Масяня стала символом вольномыслия, бытового юмора и специфического взгляда на события того времени.

После того как россия* начала неспровоцированную военную агрессию против Украины, Олег Куваев поддержал украинцев, выпустив серию сатирических флеш-мультфильмов, который показывали весь ужас событий первый дней войны. Каждая следующая серия становилась более мягче, более позитивней, однако продолжала высмеивать путинский режим и показывал россиян, которые осознавали свою вину и проблемы внутри государства.

Самая свежая серия переносит зрителя в 2050 год. Сюжетная линия повествует все о тех, же главных героях — Масяне, Хрюнделе и Лохматом. Также автор акцентирует внимание на том, что российская федерация развалилась на автономные государства, Украина победила и стала процветающим государством, а россияне платят репарации. Помимо этого, в серии часто звучит украинская речь, о чем можно сделать вывод, что украинский язык стал международным.

Ранее «Курсор» информировал, что названы лучшие фильмы и сериалы 2022 года по версии IMDb. Среди фильмов победу одержал «Бэтмен», а среди сериалов ‒ «Очень странные дела». Список основан на фактических просмотрах страниц, а не на мнениях критиков.

Напоминаем, что новый сериал «Одни из нас» получил самый высокий рейтинг в истории IMDb. Сейчас у проекта, рассказывающего о постапокалипсисе, рейтинг 9,6.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!