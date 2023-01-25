Пережившим Холокост выделили почти 5,5 миллионов долларов

«Забота о наших выживших — это не только привилегия, но и долг».

Благодаря Центру еврейских федераций Северной Америки по уходу за пережившими Холокост и Институту старения и травм было выделено почти 5,5 миллиона долларов пережившим Холокост и пожилым людям, получившим травмы.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Объявление сделано в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста в пятницу.

«Забота о наших выживших — это не только привилегия, но и долг, а также основная ценность и глубокая приверженность наших еврейских федераций. Благодаря щедрости стольких людей в наших сообществах вместе с нашими государственными партнерами мы можем предоставить нашим выжившим эти критически важные услуги, чтобы помочь им жить в комфорте и достоинстве», — сказала председатель правления Еврейских федераций Северной Америки Джули Платт.

Гранты помогут десяткам еврейским и нееврейским агентствам, которые предоставляют соцуслуги десяткам тысяч переживших Холокост, а также пожилым людям с травмами в анамнезе и опекунам, которые им помогают. Сумма гранта составила $5,4 млн на два года.

Согласно статистике, примерно треть переживших Холокост в США живут в бедности, подвержены повышенному риску депрессии и социальной изоляции, усугубляемой пандемией COVID-19.

«Выжившие в Холокосте — наши учителя и наши герои. Широко распространенная травма означает, что нам нужен лучший подход к уходу, и с помощью этих грантов еврейские федерации совершают революцию в обслуживании пожилых людей», — сказала Шелли Руд Верник, внучка выживших в Холокосте и управляющий директор Центра помощи пережившим Холокост и Института старения и травм.

Известно, что Еврейские федерации запустили свою инициативу по оказанию помощи пережившим Холокост еще в 2015 году. С момента своего создания они помогли примерно 35 000 пережившим Холокост, 16 000 профессиональным опекунам, 6 000 семейным опекунам и 5 000 пожилых людям с травмами в анамнезе.

Средства поступают от Министерства здравоохранения и социальных служб США, Администрации общественной жизни, а также от филантропов.

«Курсор» сообщал, что жители США недостаточно осведомлены о трагедии Холокоста, как показал недавний соцопрос.