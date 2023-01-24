Жители США недостаточно осведомлены о трагедии Холокоста — соцопрос

Большинство взрослых американцев знают, когда произошел Холокост, что такое Освенцим, но меньше людей осведомлены о количестве убитых евреев и о том, как Гитлер пришел к власти в Германии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Американским еврейским комитетом (AJC), информирует Israel National News.

Так, согласно данным социологов, только 53% американцев старше 18 лет правильно ответили, что примерно шесть миллионов евреев были убиты во время Холокоста. При этом 20% ответили, что не уверены, 13% назвали количество в «примерно три миллиона», а 11% выбрали ответ «более 12 миллионов».

«Недостаток знаний может открыть путь к тривиализации и отрицанию Холокоста, что также способствует росту антисемитизма. Поскольку мы отмечаем Международный день памяти жертв Холокоста, спустя 78 лет после освобождения Освенцима, крайне важно, чтобы американцы продолжали узнавать о самом задокументированном, спланированном геноциде в современной истории — уничтожении нацистами одной трети еврейского народа», — сказал генеральный директор AJC Тед Дойч.

Также, согласно результатам опроса, 76% американцев знали, что Холокост произошел где-то между 1930 и 1950 годами, при этом 10% не уверены, 1% сказал, что это было между 1890 и 1910 годами, 10% — что между 1910 и 1930 годами, и 2% — что между 1950 и 1970 годами.

Кроме того, большинство (85%) жителей США точно описали Освенцим как концлагерь и лагерь смерти для евреев. При этом 12% затруднились с ответом.

Как сообщал Курсор, изучение темы Холокоста будет включено в учебные программы Объединенных Арабских Эмиратов.

Также Курсор писал о том, что в американском штате Калифорния создан Совет по образованию в области Катастрофы и геноцида в Музее толерантности. Это учреждение находится в Лос-Анджелесе. Созданный орган предоставляет школьным учителям материалы о Холокосте, чтобы они рассказывали о Катастрофе ученикам.

Главная цель – научить школьников распознавать случаи антисемитизма в учебных учреждениях. По словам губернатора, в школах наблюдается уменьшение уровня осведомленности о геноцидах, в частности о Холокосте.