Перспектива провала рф: путин может вывести войска из Украины

При определенных обстоятельствах РФ может согласиться на условия завершения войны, которые ставит Украина.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что есть шанс того, что путин* согласится вывести свои войска с территории Украины. Однако только при определенных обстоятельствах, о которых Маломуж и рассказал подробнее.

Об этом пишет «Хвиля».

«Я предполагаю, что под угрозой провала, начала возможных системных наступательных операций, подчеркиваю – системных – то есть очень мощной подготовленной операции в одном из секторов, где будет обеспечен очень мощный удар по войскам врага и их бегство. Вот в этой ситуации, чтобы дальше не было полного разгрома, Россия может пойти на условия, которые мы ставим.» — отметил Маломуж.

Он верит, что такой сценарий развития событий возможен. Однако хоть перспектива для России и печальная, но это плохо и для Украины, поскольку весь этой процесс может затянуться.

Ранее «Курсор» писал о том, что военные эксперты из США назвали возможную причину вывода из Сирии российских систем ПВО С-300.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!