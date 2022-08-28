В США рассказали, почему россия выводит свои С-300 из Сирии

По всей видимости, россия* уже вынуждена стягивать себе вооружение для войны с Украиной с других стран. Например, той же Сирии. Известно, что россия* сейчас отводит системы ПВО С-300, что подтверждают спутниковые снимки, на которых видно, как транспортируются средства ПВО из города Масиаф в Новороссийск.

Об этом пишет «24 канал».

Военные эксперты считают, что эта вынужденная мера с их стороны, поскольку захватчики сталкиваются с проблемами поддержки или усовершенствования своих существующих систем ПВО. В связи с этим, системы ПВО россияне могут стянуть к полуострову Крым, чтобы покрыть свои нужды.

Стоит отметить, что данные системы ПВО С-300, что россия* забрала себе, были расположены в районе Масиаф, что на северо-западе Сирии. Уточняется, что в Тартусе российский С-300 уже погрузили на судно.

Ранее «Курсор» писал о том, что в США рассказали, с какой целью бомбили Сирию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!