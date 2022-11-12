Первая страна в мире ввела годовой лимит туристов: с чем это связано

Теперь туристов должно быть 1:1 по отношению к местному населению.

Власти Французской Полинезии ввели «новый план устойчивого туризма», сделав свои «райские острова», в частности Таити, первой страной, которая установила общегосударственный лимит на приезд туристов.

Об этом сообщает DIP.

В рамках пятилетней стратегической миссии Fāri’ira’a Manihini 2027 (FM27) правительство Французской Полинезии планирует ввести годовой лимит в размере около 280 тыс. туристов в год, что соответствует количеству граждан, проживающих на островах.

Но при этом цифра туристов, посещавших «райские острова», заявленный лимит превышает не сильно – в 2019 году Французскую Полинезию посетило около 300 тыс. человек, и это был рекордный показатель. Правда, в этой статистике не учитывается количество посетителей с французским паспортом, которые не считаются иностранцами.

При этом отмечается, что некоторые страны уже контролируют туризм, правда, экономическим путем. К примеру, Бутан взимает как туристический налог около 200 долларов в день.

«Курсор» писал ранее, что популярный туристический журнал Condé Nast Traveler провел опрос среди читателей и на основе их результатов сформировал рейтинг стран, которые выбирают для туризма и отдыха.