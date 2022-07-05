Первые страны ратифицировали закон о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Канала и Дания стали первыми странами-участницами, которые ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Сегодня, 5 июля, Канада и Дания ратифицировали закон о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Представители стран заявили, что их членство сделает Альянс более сильным.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в социальной сети Twitter.

Он отметил, что Канада, как близкий друг и партнер по безопасности, стала первой страной, ратифицировавшей протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, потому что считает, что их присоединение усилит Альянс.

Также премьер-министр Канады обратился к другим странам-союзникам и призвал их провести процедуру ратификации, чтобы сузить пространство для вмешательства недругов.

Today, Canada became the first country to ratify Finland and Sweden’s membership in @NATO. They will make important contributions to the Alliance’s collective defence. Please read my full statement: https://t.co/GV1UU0QsNG — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 5, 2022

Однако Джастин Трюдо допустил неточность, поскольку первой страной была Дания. Там ратифицировали протокол через 2 часа после того, как они были подписаны в штаб-квартире НАТО.

Министр иностранных дел страны Йеппе Кофод на своей странице в Twitter также написал, что Дания ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО и опубликовал соответствующие фотографии.

Отметим, что Финляндия и Швеция в середине мая 2022 года подали заявки на вступление в военно-политический блок.

«Курсор» писал ранее, что по словам Столтенберга, НАТО будет предоставлять Украине помощь так долго, как это необходимо.