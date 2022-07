Первые страны ратифицировали закон о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Сегодня, 5 июля, Канада и Дания ратифицировали закон о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Представители стран заявили, что их членство сделает Альянс более сильным.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в социальной сети Twitter.

Он отметил, что Канада, как близкий друг и партнер по безопасности, стала первой страной, ратифицировавшей протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, потому что считает, что их присоединение усилит Альянс.

Также премьер-министр Канады обратился к другим странам-союзникам и призвал их провести процедуру ратификации, чтобы сузить пространство для вмешательства недругов.

Today, Canada became the first country to ratify Finland and Sweden’s membership in @NATO. They will make important contributions to the Alliance’s collective defence. Please read my full statement: https://t.co/GV1UU0QsNG

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 5, 2022