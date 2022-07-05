Первые страны ратифицировали закон о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Сегодня, 5 июля, Канада и Дания ратифицировали закон о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Представители стран заявили, что их членство сделает Альянс более сильным.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в социальной сети Twitter.
Он отметил, что Канада, как близкий друг и партнер по безопасности, стала первой страной, ратифицировавшей протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, потому что считает, что их присоединение усилит Альянс.
Также премьер-министр Канады обратился к другим странам-союзникам и призвал их провести процедуру ратификации, чтобы сузить пространство для вмешательства недругов.
Today, Canada became the first country to ratify Finland and Sweden’s membership in @NATO. They will make important contributions to the Alliance’s collective defence. Please read my full statement: https://t.co/GV1UU0QsNG
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 5, 2022
Однако Джастин Трюдо допустил неточность, поскольку первой страной была Дания. Там ратифицировали протокол через 2 часа после того, как они были подписаны в штаб-квартире НАТО.
Министр иностранных дел страны Йеппе Кофод на своей странице в Twitter также написал, что Дания ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО и опубликовал соответствующие фотографии.
Danish ratification of #Finland & #Sweden’s membership of #NATO = DONE ✅
Hope for quick ratification by all allies. #dkpol #WeAreNATO pic.twitter.com/fnSuZ3XXY8
— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) July 5, 2022
Отметим, что Финляндия и Швеция в середине мая 2022 года подали заявки на вступление в военно-политический блок.
«Курсор» писал ранее, что по словам Столтенберга, НАТО будет предоставлять Украине помощь так долго, как это необходимо.