Столтенберг: НАТО будет предоставлять Украине помощь так долго, как это необходимо

НАТО и союзники по Альянсу непреклонны в поддержке Украины в ее борьбе против агрессии рф*, заверил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Страны НАТО будут продолжать предоставлять этой стране военную и финансовую помощь так долго, как это будет необходимо.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Мадриде, где проходит саммит НАТО.

Он заявил, что сегодня лидеры согласились укрепить поддержку путем согласования широкого пакета помощи для Украины. Он включает в себя защищенные средства связи, топливо, медицинские средства, защитные средства, оборудование для борьбы с химическими и биологическими угрозами и сотни систем для борьбы с дронами. В более длительной перспективе Альянс поможет Украине перейти от постсоветского оборудования на современное оборудование НАТО.

Он добавил, что война президента рф путина против Украины нарушила мир в Европе и привела к наибольшему кризису в сфере безопасности в Европе со времен Второй мировой войны.

Столтенберг также заявил, что Украина под руководством Президента Зеленского, ее мужество вдохновляет весь мир.

Курсор ранее уже сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!