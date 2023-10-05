Американская компания была оштрафована на 150 тысяч долларов, поскольку не утилизировала правильно свой неработающий спутник.

Федеральная комиссия по связи США оштрафовала компанию DISH, американского поставщика спутникового телевидения, на сумму 150 тысяч долларов. Обвинение заключается в неправильной утилизации неработающего спутника EchoStar-7. Это первый случай в истории, когда компанию штрафуют за проблему космического мусора.

Как пишет "ScienceAlert", DISH не смогла переместить спутник EchoStar-7 на нужную орбиту после окончания его эксплуатации. В результате спутник стал частью огромного объема космического мусора, представляя потенциальную угрозу для работающих спутников. Это первый случай, когда спутниковому оператору назначен штраф за нарушение правил утилизации космического мусора.

Согласно требованиям ФКС, DISH должна была переместить спутник EchoStar-7 на 300 км выше его рабочей орбиты после прекращения его работы. Однако из-за недостатка топлива спутник был перемещен только на 120 км. Таким образом, было нарушено предварительное соглашение.

ФКС подчеркивает, что количество спутников на орбите продолжает увеличиваться, и компании должны соблюдать правила утилизации космического мусора, чтобы не создавать угрозы для работающих спутников. Этот штраф отправляет сигнал участникам рынка о серьезном отношении ФКС к утилизации спутников.

Представители DISH согласились выплатить штраф и соблюдать рекомендации ФКС в будущем. Однако они отметили, что ФКС не предоставила конкретных доказательств, подтверждающих, что спутник EchoStar-7 представляет угрозу в виде космического мусора для других спутников. DISH утверждает, что их спутник требует минимальной орбиты для утилизации и обладает большим опытом в безопасном управлении своими спутниками. Компания соглашается выплатить штраф, но считает, что необходимы более конкретные доказательства о потенциальной угрозе, которую представляет спутник EchoStar-7 как космический мусор, для других спутников на орбите.

Огромное количество спутников на орбите ставит перед компаниями ответственность соблюдать правила утилизации космического мусора для предотвращения возможных последствий для работающих спутников. Штраф в этом случае служит предупреждением для всех участников рынка, что ФКС тщательно следит за деятельностью и утилизацией спутников.

Таким образом, DISH вынуждена согласиться с требованиями ФКС и выполнить рекомендации в будущем. Несмотря на это, компания оспаривает выводы ФКС о потенциальной угрозе со стороны спутника EchoStar-7 и ссылается на свой большой опыт в безопасном управлении спутниками.

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