Пес прервал прямой эфир ведущего из-за чувства голода

Американский метеоролог Пол М. Деллегатто, работая в связи с пандемией коронавируса в отдаленном режиме, освещал изменения климата из своей квартиры, но вынужден был прервать прямой эфир и уделить внимание своему четырехлапому питомцу.
Об этом пишет "Гламур".
Золотистый ретривер по кличке Броуди, обнаружив своего владельца в одной из комнат жилья, расположенного в городе Тампа-Бэй (штат Флорида, США), сорвал выпуск прогноза погоды.
Впрочем, многочисленной аудитории телеканала наоборот понравилось появление в эфире хитрого пса, прославившегося в интернете.
Ранее "Курсор" писал о том, что бультерьер нашел оригинальный способ для продления прогулки.