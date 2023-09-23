Пес прервал прямой эфир ведущего из-за чувства голода

Это сделало его звездой Сети.

Американский метеоролог Пол М. Деллегатто, работая в связи с пандемией коронавируса в отдаленном режиме, освещал изменения климата из своей квартиры, но вынужден был прервать прямой эфир и уделить внимание своему четырехлапому питомцу.

Об этом пишет "Гламур".

Золотистый ретривер по кличке Броуди, обнаружив своего владельца в одной из комнат жилья, расположенного в городе Тампа-Бэй (штат Флорида, США), сорвал выпуск прогноза погоды.

Впрочем, многочисленной аудитории телеканала наоборот понравилось появление в эфире хитрого пса, прославившегося в интернете.

Ранее "Курсор" писал о том, что бультерьер нашел оригинальный способ для продления прогулки.