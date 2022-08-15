«Плачь, когда видишь меня»: в пересохших реках Европы стали видны камни с тревожными посланиями

На этих камнях жители средневековой Европы оставляли своим потомкам послания, предупреждающие о скорой засухе и голоде.

Европа столкнулась в этом году с аномальной жарой, в результате которой уровень воды в реках сильно опустился и на поверхности стали видны «голодные камни».

Об этом сообщает издание Daily Mail.

На этих камнях есть послания, предупреждающие о засухе и голоде, который может возникнуть из-за нехватки воды. Их высекали жители средневековой Европы для своих потомков. Из-за того, что уровень воды снизился «голодные камни» стали видны в реках Нидерландов, Германии, Чехии.

На одном из валунов, который находится в Эльбе, высечена надпись: «Плачь, когда видишь меня», она датируется 1616 годом.

Эксперты говорят, что нынешняя засуха действительно вызывает беспокойство, ведь она может стать одной из самых сильных за 500 лет. Ее причина может состоять в том, что над территорией Западной Европы установился антициклон, который блокирует воздушные массы из Атлантики. Из-за этого влага обходит побережье Европы стороной.

«Курсор» писал ранее, что на Европу в этом году обрушилась аномальная жара, которая привела к серьезным последствиям, в частности к масштабным лесным пожарам. Согласно данным, пожар уничтожил уже 662,8 тыс. га.

Еще мы писали, что Ученые из Массачусетского технологического института предлагают разместить между нашей планетой и Солнцем специальные «космические пузыри», которые должны будут блокировать солнечное излучение и предотвратят глобальное потепление.