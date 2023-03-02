«По логике путина, Украина должна забрать москву»: украинский генерал сделал громкое заявление

Президент рф оправдывает свои действия в Украине выгодным ему историческим отрезком, в котором объясняется превосходство россии над Украиной, поскольку последняя была в ее составе.

В своих оправданиях агрессивных действий в отношении Украины, президент россии* владимир путин обычно ссылается на исторические мотивы, но его истолкования ограничиваются периодом в триста последних лет. Однако если бы он обратил внимание на события XII века времен Юрия Долгорукого, то согласно его же логике, Украина могла бы выдвинуть претензии на москву в качестве своей столицы.

Подробнее об этом информирует сайт Обозреватель, ссылаясь на заявление полковника запаса ВСУ, военного эксперта Петра Недзельского.

Сообщается, что путин часто вспоминает о Всероссийской императрице Екатерине II, которая во время своего правления, 300 лет назад, якобы завоевала Крым и Украину назвала Малороссией. Однако в общей истории двух государств существовал великий князь киевский Юрий Долгорукий, который погребен в украинской столице, а именно в Киево-Печерской лавре. Этот князь является основателем москвы.

«А это не 300 лет назад, это XII век. Итак, киевские русичи основали Москву. То есть, по логике Путина, Украина должна забрать Москву, не так ли? Железная логика», – заметил Недзельский.

Однако эксперты отмечают, что у Путина есть признаки психического расстройства, а именно «мания величия». Он рассматривает себя как «собирателя русских земель» и нового «императора». И путину невыгодно вспоминать Долгорукого, так как в этом моменте истории рушится вся российская пропаганда.

Ранее «Курсор» информировал, что президент российской федерации владимир путин был в шоке из-за широкомасштабного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Широкомасштабное контрнаступление Украины в Харьковской области между 6 и 11 сентября, вероятно, шокировало президента рф владимира путина, заставив его осознать, что ему необходимо отдать приказ о принудительном призыве в резерв.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!