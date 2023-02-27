Путин был в шоке из-за широкомасштабного контрнаступления ВСУ в Харьковской области — аналитики

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области смогли превзойти ожидания инициаторов операции и стали настоящим ударом для кремля*.

Широкомасштабное контрнаступление Украины в Харьковской области между 6 и 11 сентября, вероятно, шокировало президента рф владимира путина, заставив его осознать, что ему необходимо отдать приказ о принудительном призыве в резерв.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По словам экспертов, путин объявил частичную мобилизацию вскоре после украинских контрнаступлений 21 сентября. Вероятно, он понял, что нерегулярных добровольческих формирований недостаточно для защиты российских позиций или проведения успешных наступательных операций.

Подразделения барс, например, отвечали за удержание новой линии фронта Кременной после потери позиций в Изюме, и кремль немедленно усилил эти позиции вновь мобилизованными.

Bloomberg также сообщал, что путин даже консультировался с аффилированными с кремлем военными обозревателями относительно ситуации на местах. Вероятно, что эти военные обозреватели выражали озабоченность по поводу способности добровольческих сил удерживать линию фронта.

Ранее Курсор писал, что медведев грозится уничтожить человечество, если существование россии будет под угрозой. Российский политик считает, что мир без россии «не нужен».

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи» был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50, являющегося самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолёта, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолёт точно уже никуда не полетит.

Также Курсор сообщал, что в Институте изучения войны считают, что путин намерен использовать Беларусь в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!