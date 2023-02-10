Под видом помощи от землетрясения: Израиль предостерегает от поставок оружия в Сирию

Ран Кочав заявил, что военные ЦАХАЛа не участвовали в потенциальной помощи Сирии.

Если Иран отправит оружие своим региональным союзникам в Сирии под видом гуманитарной помощи после сильного землетрясения, то ЦАХАЛ без колебаний нанесет удар.

Об этом сообщает саудовский новостной сайт Elaph со ссылкой на высокопоставленного израильского военного чиновника.

Чиновник заявил, что «есть информация, указывающая на то, что Иран воспользуется трагической ситуацией в Сирии и отправит оружие Хизбалле и другим поддерживаемым Ираном группировкам в Сирии».

Он сказал, что Израиль не согласится с этим, и это приведет к «решительному военному ответу с нашей стороны без колебаний».

Несколько иранских грузовых самолетов с гуманитарной помощью приземлились в Сирии после сильного землетрясения, произошедшего в понедельник на юго-востоке Турции.

Эсмаил Гаани, возглавляющий экспедиционные силы «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, в среду находился в Алеппо, чтобы руководить иранскими спасательными операциями.

По состоянию на вечер четверга число погибших в результате землетрясения составило 20 000 человек как в Турции, так и в Сирии.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в понедельник, что Израиль планирует отправить помощь в Сирию после землетрясения, включая палатки, лекарства и одеяла. Но сирийские источники категорически отрицают, что обращались за помощью к Израилю, а представитель ЦАХАЛа Ран Кочав заявил журналистам, что военные не участвовали в потенциальной помощи Сирии.

Израиль считает Сирию враждебным государством, однако во время кровопролитной гражданской войны в соседней стране ЦАХАЛ провел масштабную гуманитарную операцию по оказанию помощи сирийским мирным жителям, прибывшим на границу на Голанских высотах.

Ранее Курсор писал про землетрясение в Турции: израильские спасатели назвали «одну из самых шокирующих вещей».