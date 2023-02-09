Землетрясение в Турции: израильские спасатели назвали «одну из самых шокирующих вещей»

По словам экспертов, в Турции борются с «огромным горем».

United Hatzalah, крупная добровольная служба неотложной медицинской помощи, состоит из 25 добровольцев и сейчас работает в Турции, которые помогают спасать жизни после разрушительных землетрясений.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

В команду вошли врачи, медики, специалисты по поиску и спасению, психотравматологи. Работают они в основном в Газиантепе. Некоммерческая организация также доставила на место стихийного бедствия 10 тонн медикаментов и средств первой помощи, в том числе одеяла и одежду.

Операцию возглавил майор ЦАХАЛа (в отставке) Йосси Коэн, доброволец United Hatzalah, который также является резервистом в подразделении связи Командования тыла. Команда добровольцев была отобрана из 400 членов United Hatzalah, которые вызвались отправиться в Турцию. Коэн говорит, что «это определенный тип людей», добровольно работающих в местах стихийных бедствий.

«Ущерб от землетрясений огромен. Мы используем все наши знания и силы из предыдущего опыта реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь в спасательных операциях, которые в настоящее время проводятся в Турции», — сказал Дов Майзел, вице-президент United Hatzalah по операциям.

По словам представителя UH Джереми Коула, службы экстренного реагирования борются с «огромным горем, которое там происходит». Волонтеры на местах сообщают, что жители вынуждены сжигать матрасы и мусор, чтобы согреться при температуре, которая упала до минус четырех градусов по Цельсию, вследствие чего воздух стал густым от токсичных паров.

«Одна из самых шокирующих вещей — это просто глубокая травма, которая наносится населению. Люди все еще кричат ​​в зданиях», — сказал он.

Спасательная организация уже спасла 10 человек из одного здания и продолжает поиск выживших. Команда общается с попавшими в ловушку, используя методы прослушивания, и использует тепловизионные камеры дронов, чтобы найти выживших.

Помимо спасения выживших, команда также лечила нескольких случаев переохлаждения. Коул говорит, что чаще всего они сталкиваются с травмами рук: местные жители получают травмы, отчаянно пытаясь выкопать людей из-под обломков.

«Мы не можем спасти всех, но все спасенные — это успех. Даже если это помощь маленькому мальчику, потерявшемуся на улице без родителей, это уже успех», — сказал Коэн.

United Hatzalah планирует увеличить объем спасательных работ в пять раз. Также группа координирует свою операцию с Армией обороны Израиля.

Ранее в израильской делегации ЦАХАЛа в Турции заявили, что «спасли из-под завалов рекордное количество людей«.

Также «Курсор» сообщал, что выжившие после землетрясения в Турции и Сирии теперь рискуют замерзнуть насмерть.