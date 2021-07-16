Подросток из Великобритании стал самым молодым человеком в истории, облетевшим Землю

Подросток из Великобритании стал самым молодым человеком в мире, совершившим кругосветное путешествие Фото: twitter.com/CATS_Aviation

18-летний подросток из Великобритании Трэвис Ладлоу был занесен в книгу рекордов Гиннеса после того, как сумел на легкомоторном самолете облететь Землю за 44 дня.

Отмечается, что во вторник на этой неделе Ладлоу после облета земного шара приземлился в Нидерландах.

Об этом сообщает ТСН.

Подросток пролетел порядка 40 тыс км и был признан самым молодым человеком в мире, в одиночку совершившим кругосветное путешествие.

В частности, в ходе своего полета юноша совершил порядка 60 остановок в 9 странах мира.

Ладлоу с 12 лет сел за штурвал самолета, а спустя 2 года стал самым молодым планеристом Великобритании.

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