Подросток из Великобритании стал самым молодым человеком в истории, облетевшим Землю

Отмечается, что во вторник на этой неделе Ладлоу после облета земного шара приземлился в Нидерландах.
Об этом сообщает ТСН.
Подросток пролетел порядка 40 тыс км и был признан самым молодым человеком в мире, в одиночку совершившим кругосветное путешествие.
В частности, в ходе своего полета юноша совершил порядка 60 остановок в 9 странах мира.
Ладлоу с 12 лет сел за штурвал самолета, а спустя 2 года стал самым молодым планеристом Великобритании.
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