Погиб глава совета директоров «Лукойла»: подробности происшествия

Равиль маганов выпал из окна Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко, где он лечил сердце.

В москве* вследствие падения из окна погиб председатель совета директоров российской нефтяной компании «Лукойл» равиль маганов*. Случилось все это в Центральной клинической больнице, где топ-менеджер проходил лечение на шестом этаже. Его тело было обнаружено персоналом лечебного заведения.

Об этом пишет «24 канал».

На данный момент неизвестно, чиновник случайно выпал или сам выбросился. В этом будет разбираться полиция.

Есть информация только относительно того, что равиль маганов* лечил сердце и в палате лежал сам. Никакой предсмертной записки маганов* не оставил. При этом российские СМИ пишут, что чиновник якобы решил покончить с собой из-за болезни.

Стоит отметить, что на работу во вторую крупнейшую в россии нефтяную компанию «Лукойл» он пришел в 90-х годах. Более того, погибший даже сам придумал названия предприятия. Сначала маганов* занял должность вице-директора по нефтедобыче. В 2006 году мужчину назначили первым исполнительным вице-президентом «Лукойла», а председателем совета директоров – в 2020 году.

Ранее «Курсор» писал о том, что российский лидер путин выразил «глубокие соболезнования» в связи со смертью Горбачева.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!