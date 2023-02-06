Погибло более 2300 человек: новые подробности землетрясений в Турции и Сирии

Вследствие мощных землетрясений силой 7,8 балла, потрясших территории Турции и соседней Сирии в понедельник, погибло уже более 2300 человек и тысячи людей получили ранения.

Об этом сообщает AP News.

Власти опасались, что число погибших будет расти, поскольку спасатели искали выживших в сплетении металла и бетона в регионе, охваченном более чем десятилетней гражданской войной в Сирии и кризисом с беженцами. По словам спасателей, перегруженные медицинские учреждения быстро заполняются ранеными. В одном из регионов Сирии пришлось освобождать многие места для пострадавших, в том числе родильный дом.

Геологическая служба США оценила землетрясение в понедельник силой 7,8 балла на глубине 18 километров. Через несколько часов землетрясение магнитудой 7,5 произошло на расстоянии более 100 километров. Орхан Татар, представитель турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, сказал, что это было новое землетрясение, но Яареб Алтавил, сейсмолог из Геологической службы США, сказал, что это был афтершок, поскольку он произошел на той же линии разлома, что и первый.

По словам доктора Стивена Годби, эксперта по стихийным бедствиям из Университета Ноттингем Трент, резко низкие температуры могут сократить сроки, в течение которых спасатели должны спасти выживших. Он добавил, что сложность работы в районах, охваченных гражданской войной, только усложнит спасательные работы. Предложения о помощи — от поисково-спасательных команд до медикаментов и денег — поступали из десятков стран, а также из Европейского Союза и НАТО.

По данным турецких властей, более 1500 человек погибли в 10 провинциях Турции, около 9700 получили ранения. По данным министерства здравоохранения, число погибших в контролируемых правительством районах Сирии превысило 460 человек, около 1300 получили ранения. На удерживаемом повстанцами северо-западе страны группы, которые действуют там, заявили, что число погибших составило не менее 380 человек, многие сотни получили ранения.

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