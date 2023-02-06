Ждет ли Израиль мощное землетрясение – ответ экспертов

Эксперты по землетрясениям утверждают, что в последнее время не были зафиксированы признаки надвигающегося мощного землетрясения в Израиле, но дело в том, что это явление трудно предсказать с помощью доступных в настоящее время технологий.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Очень сложно указать на прямую связь и сказать, как землетрясение в Турции может повлиять на землетрясения в Израиле. Это правильно, что все тектонические плиты соприкасаются друг с другом, но системы настолько сложны, что трудно дать прогноз», – сказал профессор Зохар Гвирцман, директор Геологической службы Израиля.

Журналисты попросили его поделиться подробностями недавней сейсмической активности в Израиле.

«Мы постоянно отслеживаем землетрясения, и не было ничего необычного», – ответил он.

По словам лектора по изучению землетрясений в Университете Бен-Гуриона в Негеве в Беэр-Шеве Рона Авни, поскольку Восточно-Анатолийский разлом, вдоль которого произошли два мощных землетрясения в понедельник, связан с Сирийско-Африканским разломом, любой сильный толчок в первом мог, но одновременно с этим и не мог, спровоцировать серьезное землетрясение, которое затронуло бы Израиль.

«Механизмы недостаточно хорошо изучены. Наши знания эмпирические — они основаны на том, что мы знаем о предыдущих землетрясениях. Мы знаем о тектонике плит. Но невозможно точно предсказать, когда в Израиле произойдет большое землетрясение», – добавил он.

История показывает, что в среднем сильные землетрясения в Израиле случаются раз в столетие. Последнее произошло в 1927 году. Наша страна расположена вдоль Великой рифтовой долины, также известной как Сирийско-Африканский разлом или Трансформация Мертвого моря, которая уязвима для землетрясений.

Ранее мы рассказывали, что бойцы ЦАХАЛа сегодня прибудут в Турцию в рамках гуманитарной операции.

Также «Курсор» сообщал, что Сирия и россия назвали «фейком» заявление Израиля о гуманитарной помощи.

Помимо этого недавно вслед за Турцией и Сирией землетрясение произошло в Казахстане.