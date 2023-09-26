Этим зданием владеет одна семья с 1940-х годов.

В Массачусетсе (США) похоронное бюро, выставленное на продажу, привлекло внимание из-за вывески возле здания. Она гласит, что здание, «вероятно, населено привидениями».

Об этом сообщает UPI.

Агент по листингу Эрика Кристал Ойкер разместила вывеску возле похоронного бюро Turgeon в Миллсбери, стоимость которого в настоящее время составляет 769 000 долларов.

"Оно стоит уже много лет и, безусловно, имеет некоторую историю. Я не уверена, действительно ли здесь обитают привидения, но, учитывая его возраст, я полагаю, что это возможно", – поделилась она.

Здание построили как дом на одну семью в 1850 году и был преобразован в похоронное бюро в 1948 году. В описании сказано, что собственность может быть легко преобразована обратно в дом на одну семью. Зданием с тремя спальнями и пятью ванными комнатами владеет семья с 1940-х годов.

Также "Курсор" сообщал, что кадры с НЛО были без огласки опубликованы погранслужбой США.