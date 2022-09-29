Похож на COVID-19 и устойчив к вакцинам: ученые исследовали вирус, обнаруженный у летучей мыши из россии

Ученые предполагают, что шиповидные белки, обнаруженные в вирусе летучих мышей, способны инфицировать клетки человека, которые устойчивы к моноклональным антителам и существующим вакцинам против COVID-19.

Исследователи из Школы глобального здравоохранения имени Пола Г. Аллена изучили вирус, похожий на тот, что стоит за COVID-19 (SARS-CoV-2). Его недавно обнаружили у российской летучей мыши.

В журнале PLoS Pathogens 29 сентября опубликовали результаты соответствующих исследований.

Американские эксперты полагают, что шиповидные белки, обнаруженные в вирусе летучих мышей, известном как Хоста-2, способны инфицировать клетки человека. Он вместе SARS-CoV-2 принадлежат к одной и той же подкатегории коронавирусов, называемых сарбековирусами. Хоста-2 устойчив к моноклональным антителам и сыворотке из существующих вакцин против SARS-CoV-2. Даже антитела варианта Омикрон не были эффективны против нового вируса.

Открытие Хосты-2 демонстрирует, что сарбековирусы могут циркулировать у животных за пределами Азии, что представляет угрозу для текущей вакцины против COVID-19. Полученные данные показывают необходимость в универсальных вакцинах для защиты населения от сарбековирусов в целом, а не только для борьбы с известными вариантами SARS-CoV-2.

«Крайне важно, что наши результаты подчеркивают настоятельную необходимость продолжения разработки новых вакцин против сарбековируса с более широкой защитой», — заявил ведущий автор исследования и эколог Стефани Зайферт.

С момента начала пандемии коронавируса были обнаружены сотни сарбековирусов, но поначалу ни один из них не представлялугрозы для человечества. Эксперты заявили о необходимости разработки новой вакцины.

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