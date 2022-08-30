В Индии распространяется новый вирус, поражающий детей

Согласно новой переписке медицинских работников из Индии и Австралии, опубликованной в журнале The Lancet Respiratory Medicine, был обнаружен предполагаемый новый вирус, известный как томатный грипп или томатная лихорадка, поражающий в основном детей в штате Керала в Индии.

Подозреваемый вирус описывается как эндемичный и не опасный для жизни. Симптомы включают лихорадку, усталость, тошноту, диарею, боли в теле и сыпь. Согласно переписке, грипп мог быть последствием чикунгуньи, лихорадки денге у детей или новым вариантом ящура.

Грипп получил свое название из-за красных и болезненных волдырей, которые появляются на теле пациентов и постепенно увеличиваются до размеров помидора. Согласно переписке, волдыри напоминают волдыри, вызванные обезьяньей оспой.

Грипп был впервые обнаружен в районе Коллам штата Керала 6 мая 2022 года, а по состоянию на 26 июля в штате было инфицировано более 82 детей в возрасте до 5 лет. 26 случаев у детей в возрасте от 1 до 9 лет также были обнаружены в индийском штате Одиша. Ни в одном другом регионе Индии случаев заболевания не зарегистрировано.

Грипп обычно проходит сам по себе без необходимости лечения, и пока не существует специального лекарства для его лечения. В переписке предупреждалось, что томатный грипп очень заразен и что любые пациенты или подозреваемые пациенты должны быть помещены в тщательную изоляцию, а также должны быть приняты другие меры предосторожности. Изоляция должна продолжаться в течение 5-7 дней с момента появления симптомов.

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