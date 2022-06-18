Политики испанской Каталонии обвинили Израиль в апартеиде

Также в 2012 году комитет французского парламента по иностранным делам опубликовал отчет, в котором Израиль обвинялся в проведении политики «апартеида» в Иудее и Самарии.

Комитет по иностранным делам парламента Каталонии, второго по численности населения региона Испании, обвинил Израиль в применении «апартеида».

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Голосование в четверг в Барселоне приняло проект резолюции, представленный несколько месяцев назад крайне левыми политиками. Около половины из 30 депутатов, заседающих в комитете, проголосовали за проект резолюции. Несколько других проголосовали против, а остальные воздержались, в результате чего резолюция была принята.

Политические партии представлены в комитете в соответствии с их численностью на выборах, а это означает, что голосование может отражать позицию большинства из 135 депутатов, работающих в парламенте Каталонии. Вопрос не выносился на голосование пленума.

Пропалестинские СМИ сообщили о голосовании как о первом историческом голосовании в Европейском союзе.

В принятой в четверг резолюции не упоминается бойкот Израиля, который несколько испанских судов признали незаконным, но говорится, что «система, применяемая Израилем в отношении оккупированных территорий, противоречит международному праву и эквивалентна преступлению апартеида, как оно определено в Римском статуте Международного уголовного суда».

ACOM, произраильская группа в Испании, назвала голосование «позорным обвинением в апартеиде нации, характеризующейся плюралистическим и разнообразным обществом».