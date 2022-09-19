Политолог обнаружил интересную связь между президентами США и войнами, которые они вели

Согласно новому исследованию, существует интригующая связь между характерами бывших президентов США и длительностью войн, которыми они руководили.

Исследование было опубликовано в Journal of Conflict Resolution.

Основываясь на анализе 19 президентов в период с 1897 по 2009 год (от Уильяма МакКинли до Джорджа Буша-младшего), степень, в которой главнокомандующий проявлял грандиозные нарциссические черты личности, коррелирует с продолжительностью любых войн, которыми он руководил.

Поскольку конфликты продолжают бушевать сегодня по всему миру, результаты могут быть полезны политикам, аналитикам и военачальникам для понимания того, как могут развиваться войны. До сих пор не было полностью изучено, как личности лидеров влияют на войну.

«Более нарциссические президенты, как правило, выходят из войны только в том случае, если они могут сказать, что выиграли, и они будут продолжать войны, чтобы найти способ объявить о какой-то победе. Они хотят выглядеть героическими, сильными и компетентными, даже если это означает вести войну сверх разумного», — говорит политолог Джон П. Харден из Университета штата Огайо.

Харден использовал данные из базы данных Correlates of War, которая отслеживает конфликты, в которых погибло не менее 1 000 человек в бою в течение одного года, то есть 11 операций для США за период исследования.

Это было связано с предыдущим исследованием, в котором анализировались характеры президентов США, частично через их биографов. Для измерения нарциссических тенденций использовались высокие уровни напористости и стремления к возбуждению, а также низкие уровни скромности, уступчивости и прямолинейности.

Президенты США с более низкими баллами по нарциссизму, в том числе Мак-Кинли и Эйзенхауэр, как правило, ставили интересы государства на первое место. Войны преследовались только в крайнем случае и заканчивались как можно быстрее. Те президенты, которые имели более высокий рейтинг по нарциссизму, такие как Рузвельт и Никсон, с меньшей вероятностью разделяли личные и государственные интересы, продолжая конфликты дольше.

В целом, восемь лидеров с показателем нарциссизма выше среднего (во главе с Джонсоном и Рузвельтом) провели в войне в среднем 613 дней по сравнению с 136 днями для 11 президентов с показателями нарциссизма ниже среднего (Мак-Кинли и Говард Тафт набрали самые низкие баллы).

Исследование показывает, что взаимосвязь сохраняется, даже если принять во внимание другие факторы, включая политический климат в США, местность, на которой ведется война, баланс сил между комбатантами и наличие или отсутствие у самого президента предшествующий военный опыт.

«Президенты не всегда рационально рассматривают факты, чтобы принимать решения военного времени. Многие президенты поступали так, но другие больше заинтересованы в собственных интересах, чем в интересах государства», — заявил политолог.

«Президенты-нарциссы тратят больше времени на заботу о своем имидже, чем другие. Это, и особенно их желание защитить свою завышенную самооценку, заставляют их затягивать войны дольше, чем это необходимо», — говорит Харден.

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