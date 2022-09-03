Часть американцев считает, что гражданская война в США может произойти в ближайшие 10 лет

По данным опроса, более 40% американцев опасаются, что в течение следующего десятилетия страна погрузится в гражданскую войну.

Новый опрос также показал, что почти все респонденты согласны с тем, что с начала 2021 года политические разногласия в американском обществе усилились.

Опрос Economist-YouGov показал, что 43% взрослых респондентов считают, что США в течение 10 лет будут охвачены гражданской войной, и только 35% не верят в такой сценарий, а 22% не уверен.

Те, кто идентифицировал себя как «сильные республиканцы», с большей вероятностью согласились с мрачным прогнозом (54%), чем те, кто назвал себя «сильными демократами» (40%). Но 40 процентов независимых также обеспокоены неизбежностью гражданской войны в следующем десятилетии.

Исследование также показало, что 65% американцев считают, что политическое насилие увеличилось с 2021 года, а 62 процента опасаются, что политическое насилие возрастет в «следующие несколько лет».

Участники также рассматривали политические разногласия как обостряющуюся проблему: 66% согласились с тем, что с 2021 года страна стала более политически разделенной, а 63% согласились с тем, что политические разногласия в будущем усугубятся.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщили, что Дональд Трамп, покинув Белый дом, забрал с собой множество засекреченных документов. Экс-президент США Дональд Трамп хранил материалы, касающиеся некоторых из самых секретных тайн страны, и, возможно, препятствовал расследованию этого вопроса.

«Быть президентом — это ад»: Трамп подаст в суд на Минюст. Обыск в особняке Трампа и скандал с секретными документами выбили его из колеи, он выглядит «нервным, но размеренным», однако не отказался от своей идеи вновь идти на выборы.

Курсор также писал, что Трамп намерен опубликовать кадры обыска в своем поместье. Скандал с обыском в доме Трампа может быть использован Республиканской партией как часть предвыборной компании. Для этого сейчас республиканцы советуют бывшему президенту опубликовать видео с камер, записавших обыск.

Наша редакция сообщала про обыск в поместье Трампа: искали секретные файлы о ядерном оружии.