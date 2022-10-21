Полиция ищет мужчину, который испортил 21 машину антисемитской символикой в Канаде

Полиция Торонто (Канада) разыскивает подозреваемого, обвиняемого в вандализме в отношении 21 машины.
Об этом сообщает City News.
Неизвестный мужчина якобы выгравировал свастики на автомобилях в центре города Батерст и в районе Дандас-стрит-Уэст. Полицию уведомили об этом в 5:45 утра во вторник.
По словам правоохранителей, расследование установило, что на краске автомобилей были выцарапаны антисемитские знаки и другие символы. Они ищут человека, который стоит за вандализмом.
Также «Курсор» сообщал, что в США на дорогах появились грузовики с изображением Гитлера после скандала с еврейскими студентами.