Полиция ищет мужчину, который испортил 21 машину антисемитской символикой в Канаде

17:11, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
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Фото: pixabay.com

Вандал совершил преступления под покровом ночи.

Полиция Торонто (Канада) разыскивает подозреваемого, обвиняемого в вандализме в отношении 21 машины.

Об этом сообщает City News.

Неизвестный мужчина якобы выгравировал свастики на автомобилях в центре города Батерст и в районе Дандас-стрит-Уэст. Полицию уведомили об этом в 5:45 утра во вторник.

По словам правоохранителей, расследование установило, что на краске автомобилей были выцарапаны антисемитские знаки и другие символы. Они ищут человека, который стоит за вандализмом.

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