Полиция Нью-Йорка арестовала мужчину из Бруклина, ударившего хасида по лицу

24-летний мужчина из Бруклина обвиняется в нападении после того, как ударил студента ешивы по лицу в Краун-Хайтс в Шаббат.

Оперативная группа по борьбе с преступлениями на почве ненависти Департамента полиции Нью-Йорка арестовала мужчину, обвиняемого в том, что он ударил хасида по лицу рано утром в субботу, 22 января, в Краун-Хайтс.

Бэбисон Думервиль, 24-летний житель Бруклина, был обвинен в нападении.

После нападения утром в Шаббат, когда Дюмервиль ударил хасида по лицу на Трой-авеню и Кэрролл-стрит, Антидиффамационная лига (ADL) предложила до 5 000 долларов за информацию о человеке, ответственном за нападение.

По данным правоохранителей, жертва была идентифицирована как 21-летний студент ешивы — его очки были разбиты, а лицо изранено в результате неожиданного нападения.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что командир ХАМАСа осужден за убийство израильского подростка в 2019 году.

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