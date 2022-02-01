Командир ХАМАСа осужден за убийство израильского подростка в 2019 году

Ахмад Асафра, согласно решению суда, признан виновным в убийстве Двиру Сореку, так как хотя он и не присутствовал во время убийства, он причастен к организации этого теракта.

Израильский военный суд признал палестинца виновным в убийстве израильского подростка в 2019 году.

Об этом пишет Times of Israel.

Ахмад Асафра был признан виновным в умышленном причинении смерти Двиру Сореку. Это обвинение приравнивается к убийству в военном суде Иудеи и Самарии.

Асафра также был осужден по двум другим обвинениям в попытке причинения умышленной смерти и ряду правонарушений в сфере безопасности, говорится в заявлении Армии обороны Израиля. Приговор ему еще не вынесен.

Суд установил, что Асафра был командиром террористической ячейки ХАМАС, которая совершила нападение с применением ножа. Суд согласился с позицией обвинения, что Асафра виновен в нападении, хотя он и не присутствовал при ударе ножом.

Другой член ячейки, Юсеф Зохар, не присутствовал при нападении, но был признан виновным в ряде преступлений против безопасности и приговорен к пожизненному заключению плюс 15 лет.

Курсор также писал, что Ганц выразил сожаление в связи со смертью 78-летнего палестинца. Министр обороны Бенни Ганц выразил сожаление по поводу смерти 78-летнего палестинца, который скончался после того, как израильские солдаты связали его, заткнули рот и бросили на строительной площадке посреди зимы, заявив, что Израиль примет меры против любых «отклонений» от ценностей ЦАХАЛа.

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