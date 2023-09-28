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Полиция остановила автомобиль, но внутри не было водителя – забавное фото

15:21, Сегодня
Мировые новости, Авто
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Фото: Pixabay
По словам правоохранителя, это было страшно.

В США патрульная полиция остановила автомобиль на полосах шоссе с интенсивным движением транспортных средств, но среди "пассажиров" там оказалась лишь маска.

Об этом сообщает UPI.

По словам офицера по связям с общественностью патрульного округа штата Вашингтон Рика Джонсона, автомобиль остановили на полосах движения для грузовых автомобилей, идущих на север, на государственной дороге 167. Однако оказалось, что внутри не было людей, а только маска Хэллоуина, прикрепленная к пассажирскому сиденью вместе с жилетом и шарфом.

«Страшно, но все равно не в счет», – поделился Джонсон.

Водителя привлекли к ответственности за нарушение HOV.

«Курсор» ранее писал, что ребенок угнал погрузчик и устроил эпичное ДТП.

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