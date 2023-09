В США патрульная полиция остановила автомобиль на полосах шоссе с интенсивным движением транспортных средств, но среди "пассажиров" там оказалась лишь маска.

Об этом сообщает UPI.

По словам офицера по связям с общественностью патрульного округа штата Вашингтон Рика Джонсона, автомобиль остановили на полосах движения для грузовых автомобилей, идущих на север, на государственной дороге 167. Однако оказалось, что внутри не было людей, а только маска Хэллоуина, прикрепленная к пассажирскому сиденью вместе с жилетом и шарфом.

«Страшно, но все равно не в счет», – поделился Джонсон.

Водителя привлекли к ответственности за нарушение HOV.

NB 167 near SR 18 HOV violation. #Scary but still doesn’t count!! pic.twitter.com/FtukZGFXJ0

— Trooper Rick Johnson (@wspd2pio) September 26, 2023