Родители мальчика, мягко говоря, возмущены – они теперь вынуждены возместить причиненный ущерб.

В США 10-летнему ребенку удалось пробраться на стройку и угнать гусеничный погрузчик, на котором он протаранил несколько машин и сбил дорожный знак.

Об этом сообщает CBS.

Это произошло в тихом районе Маунт Лебанон (Питтсбург). Местных жителей удивил гусеничный погрузчик Bobcat, который таранил многочисленные припаркованные авто и сбивал дорожный знак.

На место инцидента прибыли полицейские, остановили погрузчик и обнаружили, что ДТП устроил 10-летний мальчик. Ребенок был в строительной каске и имел при себе пневматический пистолет.

Оказалось, что он забрался на стройку и угнал там погрузчик Bobcat. Сперва он ездил по строительной площадке, но после выехал на дорогу.

Этот поступок 10-летнего возмутил его родителей, которые теперь вынуждены возместить причиненный ущерб. К счастью, в ходе инцидента среди людей пострадавших нет.

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