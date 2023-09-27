В США 10-летнему ребенку удалось пробраться на стройку и угнать гусеничный погрузчик, на котором он протаранил несколько машин и сбил дорожный знак.
Об этом сообщает CBS.
Это произошло в тихом районе Маунт Лебанон (Питтсбург). Местных жителей удивил гусеничный погрузчик Bobcat, который таранил многочисленные припаркованные авто и сбивал дорожный знак.
На место инцидента прибыли полицейские, остановили погрузчик и обнаружили, что ДТП устроил 10-летний мальчик. Ребенок был в строительной каске и имел при себе пневматический пистолет.
Оказалось, что он забрался на стройку и угнал там погрузчик Bobcat. Сперва он ездил по строительной площадке, но после выехал на дорогу.
Этот поступок 10-летнего возмутил его родителей, которые теперь вынуждены возместить причиненный ущерб. К счастью, в ходе инцидента среди людей пострадавших нет.
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