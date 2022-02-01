Полную запись последнего выступления The Beatles издали на стриминговых сервисах

«Концерт на крыше» группы The Beatles, записанный в январе 1969 года, впервые размещен на стриминговых сервисах целиком. Концерт, состоявшийся в центре Лондона, стал последним живым выступлением в истории группы.

Последнее выступление группы The Beatels продолжалось 42 минуты. Он прошел на крыше штаб-квартиры компании Apple в Лондоне в 1969 году. И вот этот концерт впервые был полностью и официально издан и уже доступен на стриминговых сервисах.

Об этом сообщает издание Billboard.

Примечательно, что этот концерт группа не анонсировала совсем. Однако сразу после того, как они начали исполнять песни, вокруг здания собралась толпа слушателей. Местные жители не обрадовались такому сюрпризу, а потому вызвали полицию. Когда правоохранители забрались на крышу, то концерт закончился.

Новая пластинка включает в себя все записанные дубли.

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